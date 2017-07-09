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Максим Сушко: «Финансовые условия контракта с «Филадельфией» для меня не на первом месте»

10.07.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский форвард Максим Сушко поделился впечатлениями о Драфте НХЛ-2017, на котором он был выбран «Филадельфией».

– Перед Драфтом разговаривал с агентом, поэтому изначально знал, что в третьем, четвертом или пятом раундах меня должны выбрать. Знал круг команд, которые меня должны выбрать. Пытался не волноваться, но, конечно, ожидание волнительно. Когда назвали мою фамилию, то сразу испытываешь невероятные эмоции. Спускаешься, знакомишься с персоналом, тренерами, генеральным менеджером. Потом идешь на фотосессию в форме команды. И все это пролетает в один, очень счастливый, миг.

Контракта с «Филадельфией» у меня пока нет. Для начала я должен поехать и показать себя в лагере. Если все пройдет хорошо, то, конечно, подпишу контракт с «Флайерс». Финансовые условия для меня не на первом месте: нужно сначала показать себя и идти шаг за шагом.

Выступление в «Оуэн Саунд Аттак»? За год подучил английский, могу спокойно объясняться на нем, – сказал Сушко в эфире «Арены» на «Беларусь 1».

Напомним, Сушко был выбран «Филадельфией» в 4-м раунде под общим 107-м номером.

 
 
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Белорусский форвард Максим Сушко поделился впечатлениями о Драфте НХЛ-2017, на котором он был выбран «Филадельфией».

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