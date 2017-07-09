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Евгений Лисовец: «Были варианты в НХЛ этим летом. Но пока не стоит чрезмерно забивать голову»
10.07.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лучший хоккеист Беларуси-2017 защитник
- Парижские слова Льюиса о том, что у него о тебе справлялись скауты клубов НХЛ, просто принял к сведению? Или польстило самолюбию, или уже набросал «бизнес-план»?
– Было просто приятно. Любому, кто пришел в серьезный хоккей, хочется играть в НХЛ. И, если доведется, поднять над головой Кубок Стэнли.
- Недрафтованность не гнетет?
– Абсолютно. Если все сложится удачно и мне доведется ступить на НХЛовский лед, буду далеко не первым, кто сделает это без «пика» на драфте.
- Агент по ту сторону океана имеется?
– Да. Шуршит. Варианты были и этим летом. Много «за», но немало и «против».
- Побоялся очередного форсирования?
– Не в этом дело — сопутствующих факторов немало. Отвечу так: пока не стоит чрезмерно забивать голову. Я в
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