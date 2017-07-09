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Евгений Лисовец: «Были варианты в НХЛ этим летом. Но пока не стоит чрезмерно забивать голову»

10.07.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лучший хоккеист Беларуси-2017 защитник Евгений Лисовец в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову порассуждал о возможности перехода в клуб НХЛ. 

- Парижские слова Льюиса о том, что у него о тебе справлялись скауты клубов НХЛ, просто принял к сведению? Или польстило самолюбию, или уже набросал «бизнес-план»?

– Было просто приятно. Любому, кто пришел в серьезный хоккей, хочется играть в НХЛ. И, если доведется, поднять над головой Кубок Стэнли.

- Недрафтованность не гнетет?

– Абсолютно. Если все сложится удачно и мне доведется ступить на НХЛовский лед, буду далеко не первым, кто сделает это без «пика» на драфте.

- Агент по ту сторону океана имеется?

– Да. Шуршит. Варианты были и этим летом. Много «за», но немало и «против».

- Побоялся очередного форсирования?

– Не в этом дело — сопутствующих факторов немало. Отвечу так: пока не стоит чрезмерно забивать голову. Я в «Динамо», и сейчас этому должна быть посвящена большая часть мыслей, – сказал Лисовец.

 
 
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Лучший хоккеист Беларуси-2017 защитник Евгений Лисовец в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову порассуждал о возможности перехода в клуб...

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