Евгений Лисовец: «Были варианты в НХЛ этим летом. Но пока не стоит чрезмерно забивать голову»

Лучший хоккеист Беларуси-2017 защитник в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову порассуждал о возможности перехода в клуб НХЛ.

- Парижские слова Льюиса о том, что у него о тебе справлялись скауты клубов НХЛ, просто принял к сведению? Или польстило самолюбию, или уже набросал «бизнес-план»?

– Было просто приятно. Любому, кто пришел в серьезный хоккей, хочется играть в НХЛ. И, если доведется, поднять над головой Кубок Стэнли.

- Недрафтованность не гнетет?

– Абсолютно. Если все сложится удачно и мне доведется ступить на НХЛовский лед, буду далеко не первым, кто сделает это без «пика» на драфте.

- Агент по ту сторону океана имеется?

– Да. Шуршит. Варианты были и этим летом. Много «за», но немало и «против».

- Побоялся очередного форсирования?

– Не в этом дело — сопутствующих факторов немало. Отвечу так: пока не стоит чрезмерно забивать голову. Я в , и сейчас этому должна быть посвящена большая часть мыслей, – сказал Лисовец.