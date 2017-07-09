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Александр Павловец: «Белорус будет лучше натурализованного. Мы патриоты, мы будем бороться за страну, герб и флаг»
10.07.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник
«Мы патриоты. Мы будем бороться за страну, за герб, за флаг. Поэтому родной белорус будет играть намного лучше натурализованного», – сказал Павловец в эфире «Арены» на «Беларусь 1».
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Александр Павловец: «Белорус будет лучше натурализованного. Мы патриоты, мы будем бороться за страну, герб и флаг»
Защитник «Торпедо-БелАЗ» Александр Павловец высказался против натурализации.
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