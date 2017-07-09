Александр Павловец: «Белорус будет лучше натурализованного. Мы патриоты, мы будем бороться за страну, герб и флаг»

Защитник Александр Павловец высказался против натурализации.

«Мы патриоты. Мы будем бороться за страну, за герб, за флаг. Поэтому родной белорус будет играть намного лучше натурализованного», – сказал Павловец в эфире «Арены» на «Беларусь 1».