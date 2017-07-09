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Владимир Журавель: «Вылет «Шахтера»? Болельщики и СМИ всегда ждут успехов, надеются, а в случае неудач настроены критически»

10.07.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился мнением об австрийском «Альтахе» накануне матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

- Наверняка не испытывали проблем со сбором развернутых разведданных об альпийском оппоненте?

– Информацию для размышлений черпали из игр «Альтаха» в 1-м раунде квалификации. Внимательно изучили видеозаписи обоих матчей австрийцев с грузинской «Чихурой», плюс командировали на них представителя нашего тренерского штаба. Впечатления? Интересный соперник. Атлетичные высокие футболисты с хорошей выучкой. Есть весьма креативный игрок — левый полузащитник, которому стоит уделить повышенное внимание. Вообще «Альтах» оба поединка сыграл фактически одним составом. А значит, объективное представление о конкуренте имеем.

- После резонансного вылета из розыгрыша солигорского «Шахтера» требовательность болельщиков и журналистов к нашим полпредам на международной арене возрастает. Осознаете меру ответственности?

– А разве требования к нашим участникам еврокубков когда-то были невысокими? Знаком с этим не понаслышке, поскольку и сам немало поиграл на интернациональном уровне, и выходил на него в тренерской роли. Болельщики и СМИ всегда ждут успехов, надеются, а в случае неудач настроены критически. Как, впрочем, и во внутренних турнирах. Со своей стороны пытаемся подвести ребят к играм без лишнего давления. Хотя повышенная ответственность, безусловно, присутствует, – сказал Журавель.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился мнением об австрийском «Альтахе» накануне матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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