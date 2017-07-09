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Голкипер «Анахайма» Энрот может перейти в минское «Динамо»

10.07.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Анахайма» Йонас Энрот может перейти в минское «Динамо».

Последний сезон игрок начинал в «Торонто», однако затем был обменен в «Анахайм» и спущен в команду АХЛ «Сан-Диего Гуллз».

В сильнейшей лиге мира игрок провел 153 игры за «Баффало», «Даллас», «Лос-Анджелес» и «Торонто». Подробную его статистику смотрите здесь.

В настоящее время права на игрока в КХЛ принадлежат СКА.

 
 
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Голкипер «Анахайма» Йонас Энрот может перейти в минское «Динамо».

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