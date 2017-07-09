Голкипер «Анахайма» Энрот может перейти в минское «Динамо»

Голкипер «Анахайма» Йонас Энрот может перейти в минское .

Последний сезон игрок начинал в «Торонто», однако затем был обменен в и спущен в команду АХЛ «Сан-Диего Гуллз».

В сильнейшей лиге мира игрок провел 153 игры за «Баффало», «Даллас», «Лос-Анджелес» и «Торонто». Подробную его статистику смотрите здесь .

В настоящее время права на игрока в КХЛ принадлежат СКА.