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Голкипер «Анахайма» Энрот может перейти в минское «Динамо»
10.07.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Анахайма» Йонас Энрот может перейти в минское
Последний сезон игрок начинал в «Торонто», однако затем был обменен в
В сильнейшей лиге мира игрок провел 153 игры за «Баффало», «Даллас», «Лос-Анджелес» и «Торонто». Подробную его статистику смотрите
В настоящее время права на игрока в КХЛ принадлежат СКА.
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Голкипер «Анахайма» Йонас Энрот может перейти в минское «Динамо».
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