Николай Ходасевич: «Есть большие опасения, что минское «Динамо» сможет добиться результата с «Работничками»

Белорусский телеведущий Николай Ходасевич считает, что минскому в противостоянии с македонскими «Работничками» во втором квалификационном раунде может быть непросто.

«Статистика ударов минского «Динамо» в матче против «Рунавика» была 14:4 в пользу фарерцев. Это к разговору о том, как минское «Динамо» идет по дистанции. На мой взгляд, есть большие опасения, что минское «Динамо» сможет добиться результата с «Работничками», – сказал Ходасевич в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».