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Николай Ходасевич: «Есть большие опасения, что минское «Динамо» сможет добиться результата с «Работничками»
10.07.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский телеведущий Николай Ходасевич считает, что минскому
«Статистика ударов минского «Динамо» в матче против «Рунавика» была 14:4 в пользу фарерцев. Это к разговору о том, как минское «Динамо» идет по дистанции. На мой взгляд, есть большие опасения, что минское «Динамо» сможет добиться результата с «Работничками», – сказал Ходасевич в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».
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Николай Ходасевич: «Есть большие опасения, что минское «Динамо» сможет добиться результата с «Работничками»
Белорусский телеведущий Николай Ходасевич считает, что минскому «Динамо» в противостоянии с македонскими «Работничками» во втором квалификационном раунде Лиги...
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