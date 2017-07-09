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Василий Хомутовский: «За фол Матвейчика желтую не дают, а гол «Шахтера» должен был засчитываться без вопросов»
10.07.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский эксперт Василий Хомутовский поделился мнением о спорных эпизодах в матче
«Фол Матвейчика? Игрок «Судувы» находился в окружении двух или трех игроков
Раньше для белорусских клубов литовский чемпионат вовсе не котировался. Сейчас же мы имеем то, что имеем. «Судува» проигрывает в классе, но все равно умудряется пройти «Шахтер» в первом квалификационном раунде Лиги Европы», – сказал Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».
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Василий Хомутовский: «За фол Матвейчика желтую не дают, а гол «Шахтера» должен был засчитываться без вопросов»
Белорусский эксперт Василий Хомутовский поделился мнением о спорных эпизодах в матче Лиги Европы «Судува» – «Шахтер».
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