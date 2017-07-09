Василий Хомутовский: «За фол Матвейчика желтую не дают, а гол «Шахтера» должен был засчитываться без вопросов»

Белорусский эксперт Василий Хомутовский поделился мнением о спорных эпизодах в матче «Судува» – «Шахтер».

«Фол Матвейчика? Игрок «Судувы» находился в окружении двух или трех игроков . Мяч улетал в сторону, а со стороны Матвейчика был обычный игровой контакт: не было ни удара. За такое вторую желтую не дают. Это мое личное мнение. Незасчитанный гол? Там колено выбивавшего мяч из ворот «Судувы» игрока пересекло линию. Гол должен был засчитываться без вопросов

Раньше для белорусских клубов литовский чемпионат вовсе не котировался. Сейчас же мы имеем то, что имеем. «Судува» проигрывает в классе, но все равно умудряется пройти «Шахтер» в первом квалификационном раунде Лиги Европы», – сказал Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».

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