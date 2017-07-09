Подпалый не получал предложений от «Шахтера» сменить Кубарева на посту главного тренера

Как сообщает «Прессбол», молва сватает в сменщики известного российского специалиста Сергея Подпалова. Однако сам Подпалый эту информацию опроверг.

«Впервые от вас слышу эту новость. Никаких предложений из мне не поступало, и я продолжаю тренировать московскую команду ФШМ, которая участвует в первенстве города среди КФК», – сказал Подпалый.