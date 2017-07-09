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Подпалый не получал предложений от «Шахтера» сменить Кубарева на посту главного тренера
10.07.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», молва сватает в сменщики
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Как сообщает «Прессбол», молва сватает в сменщики Олега Кубарева известного российского специалиста Сергея Подпалова.
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