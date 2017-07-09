|
Милевский будет считаться легионером в брестском «Динамо»
10.07.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщил в эфире «Времени футбола» телеведущий Николай Ходасевич, новичок брестского
Это связано с тем, что уроженец Минска в свое время принял украинское гражданство и впоследствии выступал за сборную Украины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил в эфире «Времени футбола» телеведущий Николай Ходасевич, новичок брестского «Динамо» Артем Милевский будет считаться в чемпионате Беларуси...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии