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Милевский будет считаться легионером в брестском «Динамо»

10.07.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщил в эфире «Времени футбола» телеведущий Николай Ходасевич, новичок брестского «Динамо» Артем Милевский будет считаться в чемпионате Беларуси легионером.

Это связано с тем, что уроженец Минска в свое время принял украинское гражданство и впоследствии выступал за сборную Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщил в эфире «Времени футбола» телеведущий Николай Ходасевич, новичок брестского «Динамо» Артем Милевский будет считаться в чемпионате Беларуси...

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