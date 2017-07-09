Милевский будет считаться легионером в брестском «Динамо»

Как сообщил в эфире «Времени футбола» телеведущий Николай Ходасевич, новичок брестского Артем Милевский будет считаться в чемпионате Беларуси легионером.

Это связано с тем, что уроженец Минска в свое время принял украинское гражданство и впоследствии выступал за сборную Украины.