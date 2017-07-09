Александр Вуячич: «Если честно, не знал, что в Беларуси, и особенно в брестском «Динамо», все так круто организовано»

Черногорский нападающий Александр Вуячич прокомментировал подписание контракта с брестским «Динамо».

– Последние 6 месяцев я играл в Таиланде, клуб боролся за выход в высшую лигу. Переход в «Динамо-Брест» – это большой вызов для меня. Постараюсь помочь команде улучшить положение в лиге и добиться успеха в Европе. Слышал много хорошего о «Динамо-Брест» и белорусском футболе. Тут хороший уровень инфраструктуры и хорошие футболисты.

Я в Бресте уже несколько дней и могу сказать, что это хороший город с красивой природой, красивыми зданиями и красивыми девушками. Мне здесь нравится. Надеюсь, в будущем я лучше изучу Брест и узнаю много нового.

Что касается тренировок, особенно в сравнении с Таиландом, это гораздо лучший уровень, все очень профессионально. Если честно, не знал, что в Беларуси, и особенно в «Динамо-Брест», все так круто организовано.

Учитывая мой рост, да, я люблю играть головой, люблю забросы и навесы от партнеров. Также я могу забивать обеими ногами, хотя рабочей является правая. Многое зависит от того, что нужно тренеру. При надобности я могу перестроиться под разный стиль игры.

Игра в Лиге Европы – это плюс, но не основной фактор, который привел меня сюда. В первую очередь я хочу развиваться как игрок и попробовать себя на более высоком уровне.

В чемпионате я знаю несколько хороших команд, которые сейчас располагаются вверху таблицы. Это БАТЭ, «Динамо-Минск», «Шахтер»... «Динамо-Брест» может присоединиться к ним в конце сезона.

Все мои познания в белорусском футболе были от черногорцев, которые играли здесь. Лука Роткович и Фатос Бечирай в беседах с прессой не раз говорили, что высшая лига – это хороший уровень.

Знаю, что в Беларуси популярны игроки из бывшей Югославии. Если посмотреть, то во всех топ-чемпионатах есть балканцы, которые играют на первых ролях. Внутренние чемпионаты на Балканах не так хороши, но дают возможность молодым футболистам развиваться. Нужно расти, вот и уходят в другие страны.

Смена команд и постоянные переезды – это то, с чем сталкивается почти каждый игрок. Сейчас я в «Динамо-Брест», мне здесь все нравится, поэтому хочу остаться на несколько лет, – сказал Вуячич.