Евгений Лисовец: «Динамо» без легионеров предрекают провал? Пусть говорят. Мы уже привыкли к предсказаниям наших провалов на всех уровнях»

Защитник Евгений Лисовец в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову высказался по «легионерскому вопросу» минского «Динамо».

- Не страшно, что «Динамо» реально решит обойтись без или почти без легионеров?

– А что, должно быть страшно? Почему?

- В массовом сознании это гарантированный провал.

– Это кто сказал? Ну, пусть говорят. Мы уже привыкли к предсказаниям наших провалов на всех уровнях. Если ориентироваться на чужое мнение, и «Динамо» в плей-офф не должно было выходить этой весной, и сборная уже раза три из элиты обязана была вылететь. Что нам от этого — поддаться всеобщей панике и перестать играть? Так не перестанем же! Кроме того, все же надеюсь, что верящих в нас больше, чем сомневающихся, – сказал Лисовец.