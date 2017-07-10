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Сигневич и Гайдучик попали в заявку БАТЭ на Лигу чемпионов, Драгун – вне заявки
10.07.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Опубликована заявка
Вратари: Сергей Веремко, Антон Чичкан.
Защитники:
Полузащитники: Евгений Яблонский, Евгений Березкин, Александр Володько, Мирко Иванич, Алексей Риос, Игорь Стасевич, Максим Володько, Юрий Кендыш, Валериане Гвилия.
Нападающие: Анес Рушевич,
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Опубликована заявка БАТЭ на Лигу чемпионов 2017/18.
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