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Сигневич и Гайдучик попали в заявку БАТЭ на Лигу чемпионов, Драгун – вне заявки

10.07.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Опубликована заявка БАТЭ на Лигу чемпионов 2017/18.

Вратари: Сергей Веремко, Антон Чичкан.

Защитники: Виталий Гайдучик, Артур Пикк, Максим Жавнерчик, Неманья Милунович, Яссе Туоминен, Денис Поляков.

Полузащитники: Евгений Яблонский, Евгений Березкин, Александр Володько, Мирко Иванич, Алексей Риос, Игорь Стасевич, Максим Володько, Юрий Кендыш, Валериане Гвилия.

Нападающие: Анес Рушевич, Николай Сигневич, Виталий Родионов, Михаил Гордейчук.

 
 
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