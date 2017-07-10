МИНСК, 10 июл — Sputnik. Тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Константин Кольцов, что не даст спуску игрокам и будет требовать с них по полной, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".



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Во вторник на "Минск-Арене" минчане проведут первую тренировку на льду. Сегодня команда под руководством тренерского штаба во главе с канадским специалистом Горди Дуайером провела тестирование — подтягивания, жим лежа, прыжок в длину, затем на стадионе БГУФК спортсмены провели тест Купера.

"Задачи поставлены самые серьезные. Но уверен, что легко со мной ребятам не будет. Потому что я буду требовать, как требовали в свое время с меня. Спуску никому не будет. Могу пообещать только, что все будет справедливо. Горди мне уже сказал: "Добро пожаловать на темную сторону хоккея", — рассказал Кольцов.

Напомним, год назад Кольцов завершил карьеру хоккеиста (выступал за российские "Северсталь", "Металлург" (Новокузнецк), "Ак Барс", "Спартак", "Салават Юлаев", "Атлант", американский "Питтсбург Пингвинз", а также минское "Динамо"), а на прошлой неделе вошел в тренерский штаб Дуайера. "Тренерской работы я не боюсь. Опыт у меня большой: я видел, как тренеры работают и в НХЛ, и в российской Суперлиге, и в КХЛ. В общем, на всех уровнях. Воочию наблюдал работу таких мастеров, как Рик Кехо, Зинетула Билялетдинов, Сергей Михалев, Алексей Кудашов. Поэтому смотрю вперед с уверенностью", — пояснил Кольцов.

Он отметил, что игроки "Динамо" "показали, что могут играть хорошо". Вместе с тем, он подчеркнул, что "надо добавлять". "Понятно, что есть потери в легионерской составляющей, однако я смотрю вперед. Я видел достаточно много игр с участием молодых ребят, которые радуют", — продолжил он.

Кольцов обратил внимание, что много чему может научить молодых хоккеистов. "Поэтому — только вперед!" — сказал тренер.

Говоря о главкоме "зубров", Кольцов вспомнил этапу карьеры Дуайера, отметив, что хороший специалист. "Он уже провел собрание с тренерским штабом "Динамо". Могу сказать, что он очень хорошо подготовлен и является профессионалом с большой буквы. Будем ему помогать", — заключил Кольцов.

Напомним, 26-29 июля на "Чижовка-Арене" пройдет представительный международный турнир с участием команд КХЛ "Кубок Минска". Всего в Минске сыграют шесть команд: белорусские "Юность-Минск" и "Динамо-Минск", латвийское "Динамо-Рига", российские "Локомотив" (Ярославль), "Югра" (Ханты-Мансийск), "Динамо" (Москва).