В Кубке Короля сыграют 22 белорусских футболиста

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Тренерский штаб сборной клубов национального чемпионата Беларуси озвучил выездной состав команды на Кубок Короля в Таиланде, сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские футболисты поднялись на 12 позиций в рейтинге ФИФА

Белорусские футболисты начали подготовку к турниру, который пройдет в Бангкоке с 14 по 16 июля. В понедельник спортсмены провели первую тренировку.

"В окончательный список футболистов, которые завтра отправятся в Таиланд, вошли 22 игрока", — рассказали в АБФФ.

вратари: Дмитрий Дударь ("Слуцк"), Владислав Василючек ("Городея"), Максим Шишлов ("Неман", Гродно)

защитники: Александр Павловец, Евгений Клопоцкий (оба — "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Егор Хвалько ("Неман", Гродно), Кирилл Печенин ("Орша"), Андрей Залеский ("Слуцк"), Дмитрий Зинович ("Минск"), Артем Скитов, Никита Наумов (оба — "Витебск"), Станислав Сазонович ("Гомель")

полузащитники: Михаил Бабичев, Артем Соловей (оба — "Витебск"), Олег Евдокимов, Дмитрий Бессмертный (оба — "Минск"), Владислав Климович ("Неман", Гродно), Александр Котляров ("Славия", Мозырь), Захар Волков ("Нафтан", Новополоцк)

нападающие: Павел Савицкий ("Неман", Гродно), Дмитрий Антилевский ("Днепр", Могилев), Евгений Шевченко ("Минск")

Как пояснил один из тренеров сборной Игорь Криушенко, вопрос с капитаном команды остается открытым. "Может так сложиться, что две игры сыграют два разных состава. Будет назначаться капитан, но это будет человек постарше, который сыграл побольше игр", — сказал специалист.

Точно также тренерский штаб пока не определился с вратарем. "Вратари примерно одинакового уровня. Очень хорошие отзывы у Василючика из "Городеи", Дударь неплохо стоит. Последнее слово будет за тренером вратарей. Хотелось бы угадать, кто из них отстоит на ноль", — пояснил Людас Румбутис.

По словам Криушенко, турнир в Таиланде должен помочь белорусам проявить "свои лучшие качества, невзирая на соперника и сопротивление".

В Бангкок белорусская команда отправится 11 июля транзитом через Абу-Даби. В первом матче 14 июля белорусы сыграют с командой Буркина-Фасо. В другом поединке встретятся сборные Таиланда и КНДР. Победители полуфинальных встреч 16 июля встретятся в главном финале, проигравшие сыграют в поединке за третье место. Для белорусских футболистов это дебют на турнире, который проводится в 45-й раз.

В прошлом году его победителем стали таиландские футболисты, победившие в финале команду Иордании со счетом 2:0. В матче за 3-е место сборная Сирии взяла верх над ОАЭ — 1:0.