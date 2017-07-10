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Ромелу Лукаку: «Взять 9-й номер в «МЮ» мне разрешил Ибрагимович»

11.07.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал, почему решил выступать за манкунианцев под 9-м номером.

«Выбирая номер, я всегда советовался с мамой. Раньше играл под 10-м, потому что 10 октября, в десятый месяц года, у нее день рождения. В «МЮ» я попросил «девятку», потому что я нападающий. Это классный номер, и я спрашивал разрешение у Ибрагимовича (швед выступал за «МЮ» в прошлом сезоне – прим. Tribuna.com).

Благодарен ему за то, что он позволил мне носить футболку с этим номером», — сказал Лукаку.

 
 
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Новый форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал, почему решил выступать за манкунианцев под 9-м номером.

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