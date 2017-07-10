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«Бавария» намерена арендовать Хамеса на 2 года с правом выкупа
11.07.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сообщается, что мюнхенцы предложили взять 25-летнего колумбийца в двухлетнюю аренду с опцией выкупа.
Хамес, чей контракт с мадридцами рассчитан до июня 2020 года, отлично знаком главному тренеру «Баварии» Карло Анчелотти по совместной работе в
Ранее стало известно, что на хавбека также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
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«Бавария» продолжает переговоры с «Реалом» о переходе полузащитника Хамеса Родригеса.
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