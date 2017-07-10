Азаренко рассказала, чем осталась недовольна в матче против Халеп

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко рассказала, чем осталась недовольна в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира против румынки Симоны Халеп.



© REUTERS Andrew Couldridge Азаренко проиграла Халеп и покидает Уимблдон

Накануне Азаренко (683-я строчка WTA) в двух сетах потерпела поражение от Халеп (2) в поединке 1/8 финала "Уимблдона".

"Я думаю, что начала матч довольно неплохо. Первый сет был полон нереализованных возможностей, я не делала правильных вещей в важные моменты, было слишком много неверных решений, много невынужденных ошибок, особенно на тай-брейке. Много отдала сама, это то, чем я недовольна", — приводит слова Азаренко группа в "ВКонтакте" "Виктория Азаренко ★ Victoria Azarenka" .

По ее словам, в поражениях нет ничего хорошего. Однако, как подчеркнула сама Азаренко, для нее главной вещью является осознание своих ошибок и дальнейшее построение игры. "Но, если бы я была довольна этим матчем, лучше тогда вообще не играть", — сказала белорусская теннисистка.

"Знаете, у меня никогда не было сомнений в себе и в стиле моей игры. Другой вопрос, волновавший меня, — готова ли я играть в тот теннис, в который я привыкла играть, именно сейчас, или мне все еще нужно время", — сказала Азаренко.

Спортсменка отметила, что матч против Халеп дал понять, что ей нужно проделать большую работу.

Напомним, Азаренко начала турнир с победы над Кэтрин Беллис, а затем обыграла россиянку Елену Веснину и британку Хезер Уотсон. Белоруска впервые в карьере потерпела поражение на травяных кортах Лондона на стадии на 1/8 финала.

Лучшим результатом на Уимблдоне для Азаренко является выход в полуфинал в 2011 и 2012 годах.