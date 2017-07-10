«Ювентус» арендует Дугласа Косту за 6 млн евро, а потом выкупит за 40 млн

и «Бавария» договорились об условиях перехода полузащитника .

Туринский клуб арендует бразильца за 6 миллионов евро с обязательством последующего выкупа за 40 миллионов евро.

Дуглас Коста уже согласовал с «Ювентусом» условия личного контракта. В среду он прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.

Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь .