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«Ювентус» арендует Дугласа Косту за 6 млн евро, а потом выкупит за 40 млн

11.07.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» и «Бавария» договорились об условиях перехода полузащитника Дугласа Косты.

Туринский клуб арендует бразильца за 6 миллионов евро с обязательством последующего выкупа за 40 миллионов евро.

Дуглас Коста уже согласовал с «Ювентусом» условия личного контракта. В среду он прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.

Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.

 
 
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«Ювентус» и «Бавария» договорились об условиях перехода полузащитника Дугласа Косты.

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