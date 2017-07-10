﻿ Александр Ермакович: «Расхлябанность может привести к печальным последствиям. И нынешний старт еврокубков уже знает несколько примеров: «Рейнджерс». 21.by
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Александр Ермакович: «Расхлябанность может привести к печальным последствиям. И нынешний старт еврокубков уже знает несколько примеров: «Рейнджерс»

11.07.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Дашкевичем оценил силу армянского «Алашкерта» накануне домашнего матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. 

– Очевидно, что ваш штаб тщательно собирает и просеивает всю информацию об «Алашкерте». Какие первые выводы об игре соперника можете сделать?

– Футболисты этой команды хорошо работают с мячом, они быстры и техничны. Почти каждый в состоянии обыграть соперника один в один. У «Алашкерта» хорошо налажен переход из обороны в атаку. Впрочем, пока сложно давать объективную оценку уровню игры соперника исходя только из просмотренных матчей чемпионата Армении и поединков первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Более полную и объективную картину получим после того, как сыграем с «Алашкертом» первый матч.

– Увидеть вживую чемпиона Армении вам удалось?

– Да, мои помощники были и на его первой игре с «Санта-Коломой», и на второй.

– Судя по тому, что «Алашкерт» не без труда прошел представителя Андорры, проблем у БАТЭ возникнуть не должно?

– Будет самой большой ошибкой, если подойдем к поединку с такой же мыслью и недооценим соперника. Сейчас все научились играть, а потому малейшая расхлябанность может привести к печальным последствиям. И нынешний старт еврокубков уже знает несколько ярких примеров. Взять хотя бы шотландский «Глазго Рейнджерс», который в Лиге Европы по сумме двух встреч проиграл клубу из Люксембурга. Поэтому на матчи с «Алашкертом» надо выходить предельно сосредоточенными. Важно понимать, что, несмотря на какие-то рейтинги и прогнозы, в играх чемпионов стран изначально шансы на победу пятьдесят на пятьдесят, – сказал Ермакович.

«Рейнджерс» проиграли команде из Люксембурга. 4-й команде Люксембурга

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Дашкевичем оценил силу армянского «Алашкерта» накануне домашнего...

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