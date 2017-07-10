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Евгений Лисовец: «С Рачковским приятно было иметь дело. Классный мужик, всем старался помогать»
11.07.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец рассказал отношение об отставке Игоря Рачковского с должности председателя ФХБ.
– Известие об отставке Рачковского с поста председателя ФХБ воспринял...
– Без восторга точно. С Игорем Анатольевичем приятно было иметь дело. Классный мужик, всем старался помогать. В том числе и мне лично в неприятной ситуации – в подробности вдаваться не буду. Как бы нас ни гнобили, ни критиковали, он всегда повторял: «Ребята, забейте и забудьте. Делайте то, что делаете, и никого не слушайте», – сказал Лисовец.
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Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец рассказал отношение об отставке Игоря Рачковского с должности председателя ФХБ.
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