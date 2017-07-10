﻿ Евгений Лисовец: «С Рачковским приятно было иметь дело. Классный мужик, всем старался помогать». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евгений Лисовец: «С Рачковским приятно было иметь дело. Классный мужик, всем старался помогать»

11.07.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец рассказал отношение об отставке Игоря Рачковского с должности председателя ФХБ.

– Известие об отставке Рачковского с поста председателя ФХБ воспринял...

– Без восторга точно. С Игорем Анатольевичем приятно было иметь дело. Классный мужик, всем старался помогать. В том числе и мне лично в неприятной ситуации – в подробности вдаваться не буду. Как бы нас ни гнобили, ни критиковали, он всегда повторял: «Ребята, забейте и забудьте. Делайте то, что делаете, и никого не слушайте», – сказал Лисовец.

Евгений Лисовец: «В перерыве игры со Словенией на ЧМ-2017 Рачковский и правда разнес о стену кулер с водой»

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец рассказал отношение об отставке Игоря Рачковского с должности председателя ФХБ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ювентус» арендует Дугласа Косту за 6 млн евро, а потом выкупит за 40 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика