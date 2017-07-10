﻿ Готовец покинул минское «Динамо» и вернулся в АХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Готовец покинул минское «Динамо» и вернулся в АХЛ

11.07.2017 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец покинул минское «Динамо».

26-летний игрок обороны решил вернуться в АХЛ и подписал однолетний контракт с «Манитоба Мус».

В минувшем сезоне КХЛ Готовец набрал 6 (1+5) очков в 29 встречах, при показателе полезности «+11».

Напомним, что за карьеру в АХЛ Готовец провел 75 встреч, где набрал 18 (3+15) баллов, при показателе полезности «+8».

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец покинул минское «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Прессбол»: Вергейчик и Головатый отказались комментировать отставку Кубарева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика