|
Готовец покинул минское «Динамо» и вернулся в АХЛ
11.07.2017 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец покинул минское «Динамо».
26-летний игрок обороны решил вернуться в АХЛ и подписал однолетний контракт с «Манитоба Мус».
В минувшем сезоне КХЛ Готовец набрал 6 (1+5) очков в 29 встречах, при показателе полезности «+11».
Напомним, что за карьеру в АХЛ Готовец провел 75 встреч, где набрал 18 (3+15) баллов, при показателе полезности «+8».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец покинул минское «Динамо».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии