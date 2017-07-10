Готовец покинул минское «Динамо» и вернулся в АХЛ

Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец покинул минское «Динамо».

26-летний игрок обороны решил вернуться в АХЛ и подписал однолетний контракт с «Манитоба Мус».

В минувшем сезоне КХЛ Готовец набрал 6 (1+5) очков в 29 встречах, при показателе полезности «+11».

Напомним, что за карьеру в АХЛ Готовец провел 75 встреч, где набрал 18 (3+15) баллов, при показателе полезности «+8».