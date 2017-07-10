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«Прессбол»: Вергейчик и Головатый отказались комментировать отставку Кубарева
11.07.2017 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев был
На данный момент на официальном сайте команды эта информация не подтверждена.
Сам Олег Кубарев в комментарии Tribuna.com
Отметим, что генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головаты и директор клуба Юрий Вергейчик отказались от комментариев по поводу тренера.
«Никакой информации пока не удалось получить и насчет возможной кандидатуры нового рулевого – у команды выходные до пятницы», – сообщил автор газеты «Прессбол» Владимир Пирог.
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Как сообщалось ранее, главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев был отправлен в отставку.
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