«Прессбол»: Вергейчик и Головатый отказались комментировать отставку Кубарева

Как сообщалось ранее, главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев был отправлен в отставку.

На данный момент на официальном сайте команды эта информация не подтверждена.

Сам Олег Кубарев в комментарии Tribuna.com подтвердил свое увольнение.

Отметим, что генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головаты и директор клуба Юрий Вергейчик отказались от комментариев по поводу тренера.

«Никакой информации пока не удалось получить и насчет возможной кандидатуры нового рулевого – у команды выходные до пятницы», – сообщил автор газеты «Прессбол» Владимир Пирог.

Почему отставка Кубарева – абсурд, и к кому вопросов гораздо больше, чем к тренеру