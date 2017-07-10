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«Прессбол»: Вергейчик и Головатый отказались комментировать отставку Кубарева

11.07.2017 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев был отправлен в отставку.

На данный момент на официальном сайте команды эта информация не подтверждена.

Сам Олег Кубарев в комментарии Tribuna.com подтвердил свое увольнение.

Отметим, что генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головаты и директор клуба Юрий Вергейчик отказались от комментариев по поводу тренера.

«Никакой информации пока не удалось получить и насчет возможной кандидатуры нового рулевого – у команды выходные до пятницы», – сообщил автор газеты «Прессбол» Владимир Пирог.

Почему отставка Кубарева – абсурд, и к кому вопросов гораздо больше, чем к тренеру

 
 
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Как сообщалось ранее, главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев был отправлен в отставку.

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