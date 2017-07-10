Лига чемпионов. БАТЭ может заявить Драгуна за 24 часа до матча

Как сообщалось ранее, официальный сайт УЕФА опубликовал заявку БАТЭ на Лигу чемпионов.

В этом списке отсутствует полузащитник Станислав Драгун, который недавно стал игроком борисовчан. Добавим, что борисовчане имеют право дозаявить футболиста за 24 часа до матча.

Ожидается, что в ближайшее время на официальном сайте БАТЭ появится полная заявка клуба на Лигу чемпионов.

Отметим, что изначально заявка подавалась еще до жеребьевки 2-го квалификационного раунда, однако клуб имел возможность дозаявить одного футболиста.

12 июля БАТЭ проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта». Игра пройдет на «Борисов-Арене» и начнется в 20.30.