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Остроушко перешел в швейцарский «Кадеттен»

11.07.2017 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший гандболист БГК имени Мешкова Владислав Остроушко подписал контракт со швейцарским клубом «Кадеттен».

Соглашение подписано по системе 1+1.

Остроушко провел в БГК один сезон. На его счету 38 матчей за клуб, заброшено 95 мячей. Из них в Лиге чемпионов – 16 матчей/46 мячей, SEHA-лиге – 20/47, чемпионате Беларуси – 2/2. В составе БГК выиграл бронзовые медали SEHA-Газпром-Лиги (2017).

 

 
 
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Бывший гандболист БГК имени Мешкова Владислав Остроушко подписал контракт со швейцарским клубом «Кадеттен».

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