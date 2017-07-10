Остроушко перешел в швейцарский «Кадеттен»

Бывший гандболист БГК имени Мешкова Владислав Остроушко подписал контракт со швейцарским клубом «Кадеттен».

Соглашение подписано по системе 1+1.

Остроушко провел в БГК один сезон. На его счету 38 матчей за клуб, заброшено 95 мячей. Из них в Лиге чемпионов – 16 матчей/46 мячей, SEHA-лиге – 20/47, чемпионате Беларуси – 2/2. В составе БГК выиграл бронзовые медали SEHA-Газпром-Лиги (2017).