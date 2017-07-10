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Рахманов подпишет контракт с одесским «Черноморцем»
11.07.2017 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Артем Рахманов близок к переходу в одесский «Черноморец».
Ситуация должна проясниться в ближайшие дни.
Ранее футболист проходил просмотр в этой команде.
Рахманов получил статус свободного агента по окончании контракта с молдавским «Милсами».
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Белорусский защитник Артем Рахманов близок к переходу в одесский «Черноморец».
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