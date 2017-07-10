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БАТЭ – «Алашкерт». Участие Гордейчука и Александра Володько – под вопросом
11.07.2017 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович выразил сомнения по поводу участия Михаила Гордейчука и Александра Володько в домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта».
«Эти ребята были заменены из-за микроповреждений в товарищеской встрече с «Жальгирисом». Их участие в домашней игре с армянским чемпионом остается под вопросом, но все же надеюсь, что к среде оба полностью восстановятся. Потому не исключаем вариант их участия в ближайшем матче», – сказал Ермакович.
Матч БАТЭ – «Алашкерт» продет 12 июля в Борисове. Начало игры – в 20.30.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович выразил сомнения по поводу участия Михаила Гордейчука и Александра Володько в домашнем матче 2-го квалификационного...
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