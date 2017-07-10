БАТЭ – «Алашкерт». Участие Гордейчука и Александра Володько – под вопросом

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович выразил сомнения по поводу участия Михаила Гордейчука и Александра Володько в домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта».

«Эти ребята были заменены из-за микроповреждений в товарищеской встрече с «Жальгирисом». Их участие в домашней игре с армянским чемпионом остается под вопросом, но все же надеюсь, что к среде оба полностью восстановятся. Потому не исключаем вариант их участия в ближайшем матче», – сказал Ермакович.

Матч БАТЭ – «Алашкерт» продет 12 июля в Борисове. Начало игры – в 20.30.