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БАТЭ – «Алашкерт». Участие Гордейчука и Александра Володько – под вопросом

11.07.2017 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович выразил сомнения по поводу участия Михаила Гордейчука и Александра Володько в домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта».

«Эти ребята были заменены из-за микроповреждений в товарищеской встрече с «Жальгирисом». Их участие в домашней игре с армянским чемпионом остается под вопросом, но все же надеюсь, что к среде оба полностью восстановятся. Потому не исключаем вариант их участия в ближайшем матче», – сказал Ермакович.

Матч БАТЭ – «Алашкерт» продет 12 июля в Борисове. Начало игры – в 20.30.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович выразил сомнения по поводу участия Михаила Гордейчука и Александра Володько в домашнем матче 2-го квалификационного...

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