МИНСК, 11 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" с приходом нового главного тренера Горди Дуайера преобразится, считает нападающий "бело-синих" Андрей Степанов.

Минчане начали подготовку к десятому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Во вторник "зубры" под руководством Дуайера, который возглавил команду в конце июня, провели первую тренировку на льду "Минск-Арены".

"Прошло только несколько тренировок. Понятно, что будет интересно поработать. Много интересного и нового, думаю, мы узнаем. Команда тоже, считаю, преобразится — у каждого тренера свой стиль. И вот сейчас потихоньку мы будем искать взаимодействие, слушать внимательно и выполнять все, что требуются", — рассказал журналистам Степанов.