Крэйг Вудкрофт об уходе из сборной: «Выражаю слова благодарности президенту Беларуси за оказанное доверие»

Тренер Крэйг Вудкрофт прокомментировал расторжение контракта с ФХБ и свой уход с должности помощника Дэйва Льюиса в сборной Беларуси.

«Во-первых, я бы хотел выразить слова благодарности президенту Республики Беларусь за оказанное доверие. Для меня было честью и большой ответственностью представлять Беларусь, будучи главным тренером минского «Динамо» и ассистентом главкома национальной сборной Беларуси.

Также хочу сказать большое спасибо болельщикам и всем тем, кто любит белорусский хоккей за поддержку, веру в меня и в команду. И самое главное, я хотел бы поблагодарить хоккеистов национальной сборной Беларуси за преданность команде. Я желаю Федерации хоккея Беларуси процветания и всего самого наилучшего. Надеюсь, однажды наши пути вновь пересекутся», – сказал Вудкрофт.