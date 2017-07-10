ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крэйг Вудкрофт об уходе из сборной: «Выражаю слова благодарности президенту Беларуси за оказанное доверие»

11.07.2017 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер Крэйг Вудкрофт прокомментировал расторжение контракта с ФХБ и свой уход с должности помощника Дэйва Льюиса в сборной Беларуси.

«Во-первых, я бы хотел выразить слова благодарности президенту Республики Беларусь за оказанное доверие. Для меня было честью и большой ответственностью представлять Беларусь, будучи главным тренером минского «Динамо» и ассистентом главкома национальной сборной Беларуси.

Также хочу сказать большое спасибо болельщикам и всем тем, кто любит белорусский хоккей за поддержку, веру в меня и в команду. И самое главное, я хотел бы поблагодарить хоккеистов национальной сборной Беларуси за преданность команде. Я желаю Федерации хоккея Беларуси процветания и всего самого наилучшего. Надеюсь, однажды наши пути вновь пересекутся», – сказал Вудкрофт.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер Крэйг Вудкрофт прокомментировал расторжение контракта с ФХБ и свой уход с должности помощника Дэйва Льюиса в сборной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ФХБ расторгла контракт с Вудкрофтом, который был ассистентом Льюиса в сборной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика