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Крэйг Вудкрофт об уходе из сборной: «Выражаю слова благодарности президенту Беларуси за оказанное доверие»
11.07.2017 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер Крэйг Вудкрофт прокомментировал расторжение контракта с ФХБ и свой уход с должности помощника Дэйва Льюиса в сборной Беларуси.
«Во-первых, я бы хотел выразить слова благодарности президенту Республики Беларусь за оказанное доверие. Для меня было честью и большой ответственностью представлять Беларусь, будучи главным тренером минского «Динамо» и ассистентом главкома национальной сборной Беларуси.
Также хочу сказать большое спасибо болельщикам и всем тем, кто любит белорусский хоккей за поддержку, веру в меня и в команду. И самое главное, я хотел бы поблагодарить хоккеистов национальной сборной Беларуси за преданность команде. Я желаю Федерации хоккея Беларуси процветания и всего самого наилучшего. Надеюсь, однажды наши пути вновь пересекутся», – сказал Вудкрофт.
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Крэйг Вудкрофт об уходе из сборной: «Выражаю слова благодарности президенту Беларуси за оказанное доверие»
Тренер Крэйг Вудкрофт прокомментировал расторжение контракта с ФХБ и свой уход с должности помощника Дэйва Льюиса в сборной Беларуси.
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