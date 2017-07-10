ФХБ расторгла контракт с Вудкрофтом, который был ассистентом Льюиса в сборной

ФХБ по соглашению сторон расторгла контракт с ассистентом главного тренера сборной Беларуси Крэйгом Вудкрофтом.

В ходе встречи, Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Беларуси, поблагодарил Крэйга за продуктивную работу, проделанную в тренерском штабе национальной команды, а также отметил, что Федерация продолжит деловые и дружеские отношения с Крэйгом.

Напомним, ранее специалист покинул минское «Динамо» и возглавил швейцарский «Серветт».





Фото: официальный сайт ФХБ