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ФХБ расторгла контракт с Вудкрофтом, который был ассистентом Льюиса в сборной
11.07.2017 12:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФХБ по соглашению сторон расторгла контракт с ассистентом главного тренера сборной Беларуси Крэйгом Вудкрофтом.
В ходе встречи, Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Беларуси, поблагодарил Крэйга за продуктивную работу, проделанную в тренерском штабе национальной команды, а также отметил, что Федерация продолжит деловые и дружеские отношения с Крэйгом.
Напомним, ранее специалист покинул минское «Динамо» и возглавил швейцарский «Серветт».
Фото: официальный сайт ФХБ
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ФХБ по соглашению сторон расторгла контракт с ассистентом главного тренера сборной Беларуси Крэйгом Вудкрофтом.
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