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Уимблдон. 1/4 финала. Кузнецова сыграет с Мугурусой, Халеп – с Контой
11.07.2017 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
В своем первом за десять лет уимблдонском четвертьфинале Светлана Кузнецова сыграет с Гарбинье Мугурусой, которой по личным встречам уступает 1-3 (0-1 в этом году).
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
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В своем первом за десять лет уимблдонском четвертьфинале Светлана Кузнецова сыграет с Гарбинье Мугурусой, которой по личным встречам уступает 1-3 (0-1 в этом году).
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