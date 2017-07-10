ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уимблдон. 1/4 финала. Кузнецова сыграет с Мугурусой, Халеп – с Контой

11.07.2017 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В своем первом за десять лет уимблдонском четвертьфинале Светлана Кузнецова сыграет с Гарбинье Мугурусой, которой по личным встречам уступает 1-3 (0-1 в этом году).

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
11 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
11 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
11 июля, 14.00
Онлайн матча

 

Магдалена Рыбарикова (Словакия)  Коко Вандевей (США)
Дата проведения
11 июля, 14.30
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своем первом за десять лет уимблдонском четвертьфинале Светлана Кузнецова сыграет с Гарбинье Мугурусой, которой по личным встречам уступает 1-3 (0-1 в этом году).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Хоккей: "Динамо-Минск" преобразится с приходом нового главного тренера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика