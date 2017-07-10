«Шахтер» подтвердил увольнение Кубарева

«Шахтер» подтвердил уход Олега Кубарева с поста главного тренера команды, передает официальный сайт клуба.

«Сегодня в ходе состоявшейся встречи между руководством клуба и тренерским штабом основной команды, было принято решение о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

Футбольный клуб «Шахтер» благодарит Олега Кубарева и его тренерский штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, вчера стало известно, что Кубарев покинул свой пост. Таким образом, клуб спустя почти сутки подтвердил эту информацию.

Почему отставка Кубарева – абсурд, и к кому вопросов гораздо больше, чем к тренеру