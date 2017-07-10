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КХЛ. Следующий сезон минское «Динамо проведет по легионерской формуле «4+1»
11.07.2017 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно, Tribuna.com в новом сезоне минское «Динамо» планирует использовать в составе до 5 легионеров – по формуле «4+1».
Напомним, ранее глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич
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Как стало известно, Tribuna.com в новом сезоне минское «Динамо» планирует использовать в составе до 5 легионеров – по формуле «4+1».
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