ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый матч сезона КХЛ «Динамо» проведет 23 августа в Минске против «Йокерита»

11.07.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» первую игру в новом сезоне КХЛ проведет на «Минск-Арене» 23 августа.

Первым соперником «зубров» станет «Йокерит».

Встреча начнется в 19.30.

Полный календарь сезона 2017/18 КХЛ опубликует завтра.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» первую игру в новом сезоне КХЛ проведет на «Минск-Арене» 23 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вудкрофт поблагодарил Лукашенко за доверие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика