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Первый матч сезона КХЛ «Динамо» проведет 23 августа в Минске против «Йокерита»
11.07.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» первую игру в новом сезоне КХЛ проведет на «Минск-Арене» 23 августа.
Первым соперником «зубров» станет «Йокерит».
Встреча начнется в 19.30.
Полный календарь сезона 2017/18 КХЛ опубликует завтра.
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Минское «Динамо» первую игру в новом сезоне КХЛ проведет на «Минск-Арене» 23 августа.
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