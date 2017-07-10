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Вудкрофт поблагодарил Лукашенко за доверие

11.07.2017 13:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Бывший ассистент главного тренера национальной сборной Беларуси по хоккею Крэйг Вудкрофт поблагодарил президента страны Александра Лукашенко за оказанное доверие, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея республики (ФХРБ).

Вудкрофт поблагодарил Лукашенко за доверие
© Sputnik Максим Богодвид
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Во вторник ФХРБ расторгла контракт с Вудкрофтом по соглашению сторон. Председатель федерации Семен Шапиро поблагодарил специалиста за продуктивную работу. Глава ФХРБ отметил, что дружеские и деловые отношения с Вудкрофтом будут продолжены.

"Во-первых, я бы хотел выразить слова благодарности президенту Республики Беларусь за оказанное доверие. Для меня было честью и большой ответственностью представлять Беларусь, будучи главным тренером минского "Динамо" и ассистентом главкома национальной сборной Беларуси", — сказал в ответ Вудкрофт.

Канадский специалист также высказал слова благодарности болельщикам за поддержку и веру в него и в команду. "И самое главное, я хотел бы поблагодарить хоккеистов национальной сборной Беларуси за преданность команде", — продолжил Вудкрофт.

Он пожелал ФХРБ всего самого наилучшего. "Надеюсь, однажды наши пути вновь пересекутся", — заключил он.

В состав штаба сборной Беларуси Вудкрофт входил на трех предыдущих Чемпионатах мира (2015, 2016, 2017). В 2015 году команда вышла в четвертьфинал мирового первенства.

Под его руководством минское "Динамо" в прошлом сезоне вышло в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступило ярославскому "Локомотиву". В июне он покинул тренерский штаб "зубров". Сейчас команду возглавляет канадец Горди Дуайер. После ухода из минского "Динамо" Вудкрофт возглавил клуб из Швейцарии.

 
Теги: Минск
 
 
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Канадский специалист выразил надежду, что его пути с ФХРБ однажды еще пересекутся.

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