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Новый контракт Доннаруммы с «Миланом» будет подписан сегодня, отступные — 70 млн евро
11.07.2017 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подпишет с клубом новый контракт.
О сделке будет объявлено вечером. Сумма отступных за 18-летнего голкипера составит 70 миллионов евро.
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подпишет с клубом новый контракт.
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