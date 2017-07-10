Драгун и Щербицкий включены в заявку БАТЭ на Лигу чемпионов

БАТЭ опубликовал окончательную заявку клуба на матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 с армянским «Алашкертом».

Тренерский штаб «желто-синих» во главе с Александром Ермаковичем включил в список 30 футболистов:

Вратари: Сергей Веремко (№16; лист А), Алексей Черных (№30, лист Б); Антон Чичкан (№35; А), Денис Щербицкий (№48; Б);

Защитники: Максим Володько (№42; А), Виталий Гайдучик (№3; А), Максим Жавнерчик (№15; А), Владислав Малькевич (№44, Б); Неманья Милунович (№19; А), Артур Пикк (№14; А), Денис Поляков (№33; А), Алексей Риос (№17; А), Артем Шкурдюк (№34, Б); Евгений Яблонский (№5; А);

Полузащитники: Евгений Березкин (№7; А), Александр Володько (№8; А), Валериане Гвилия (№80; А), Александр Джигеро (№49; Б), Станислав Драгун (№21; А), Мирко Иванич (№10; А), Юрий Кендыш (№77; А), Игорь Стасевич (№22; А), Алексей Ханевич (№36; Б);

Нападающие: Михаил Гордейчук (№62; А), Владислав Мухамедов (№45, Б); Виталий Родионов (№20; А), Анес Рушевич (№9; А), Илья Сень (№37, Б); Николай Сигневич (№13; А), Яссе Туоминен (№24; А).

В данном списке значатся футболисты как из листа «А» (22 человек), так и из листа «Б» (8 игроков) клубной заявки.

Первый матч БАТЭ – «Алашкерт» пройдет 12 июля на «Борисов-Арене».