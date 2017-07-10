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Белорусский форвард Шкурин начал тренировки с молодежкой киевского «Динамо»

11.07.2017 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий дубля «Витебска» Илья Шкурин (1999 г.р.) отправился на Украину, где тренируется с молодежным составом киевского «Динамо».

Напомним, основную команду киевлян возглавляет белорусский тренер Александр Хацкевич.

Шкурин в 15 матчах чемпионата Беларуси среди дублеров забил 11 мячей и является лучшим бомбардиром турнира. 

Статистику выступлений Шкурина смотрите здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусский нападающий дубля «Витебска» Илья Шкурин (1999 г.р.) отправился на Украину, где тренируется с молодежным составом киевского «Динамо».

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