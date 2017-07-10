|
Белорусский форвард Шкурин начал тренировки с молодежкой киевского «Динамо»
11.07.2017 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий дубля «Витебска» Илья Шкурин (1999 г.р.) отправился на Украину, где тренируется с молодежным составом киевского «Динамо».
Напомним, основную команду киевлян возглавляет белорусский тренер Александр Хацкевич.
Шкурин в 15 матчах чемпионата Беларуси среди дублеров забил 11 мячей и является лучшим бомбардиром турнира.
Статистику выступлений Шкурина смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий дубля «Витебска» Илья Шкурин (1999 г.р.) отправился на Украину, где тренируется с молодежным составом киевского «Динамо».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии