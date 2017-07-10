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«Бавария» на два года арендовала у «Реала» Хамеса Родригеса
11.07.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес перешел в «Баварию».
Немецкий клуб арендовал 25-летнего колумбийца на два сезона с правом последующего выкупа.
Ранее сообщалось, что за аренду «Бавария» заплатит 15 миллионов евро. Игроком также интересовался «МЮ».
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес перешел в «Баварию».
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