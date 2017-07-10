ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бавария» на два года арендовала у «Реала» Хамеса Родригеса

11.07.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес перешел в «Баварию».

Немецкий клуб арендовал 25-летнего колумбийца на два сезона с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что за аренду «Бавария» заплатит 15 миллионов евро. Игроком также интересовался «МЮ».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес перешел в «Баварию».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусский форвард Шкурин начал тренировки с молодежкой киевского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика