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Вячеслав Глеб перешел в «Неман»
11.07.2017 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Неман» сообщил о подписании контракта с нападающим Вячеславом Глебом.
Как отмечает пресс-служба клуба, футболист стал первым и, скорее всего, последним новичком команды в летнее трансферное окно.
Ранее футболист выступал за «Крумкачы». Провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
Фото: официальный сайт «Немана»
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«Неман» сообщил о подписании контракта с нападающим Вячеславом Глебом.
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