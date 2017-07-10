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Вячеслав Глеб перешел в «Неман»

11.07.2017 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Неман» сообщил о подписании контракта с нападающим Вячеславом Глебом.

Как отмечает пресс-служба клуба, футболист стал первым и, скорее всего, последним новичком команды в летнее трансферное окно.

Ранее футболист выступал за «Крумкачы». Провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Вячеслав Глеб перешел в «Неман»

Фото: официальный сайт «Немана»

 
 
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«Неман» сообщил о подписании контракта с нападающим Вячеславом Глебом.

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