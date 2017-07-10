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Александр Павлович: «Паниковать не надо. Уверен, у руководства минского «Динамо» все под контролем»

11.07.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился мнением от текущего состава команды.

– Разумеется, команда пока не до конца укомплектована. С прошлого сезона остались практически все ребята. Но коллектив у нас хороший, отличные ребята.

– Сейчас болельщики переживают, что не подписывают легионеров, есть у вас мнение на этот счет?

– Вопрос, конечно, не по адресу. Но от себя могу сказать, что паниковать не надо. Уверен, у руководства клуба все под контролем, – сказал Павлович.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился мнением от текущего состава команды.

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