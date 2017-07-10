|
Александр Павлович: «Паниковать не надо. Уверен, у руководства минского «Динамо» все под контролем»
11.07.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился мнением от текущего состава команды.
– Разумеется, команда пока не до конца укомплектована. С прошлого сезона остались практически все ребята. Но коллектив у нас хороший, отличные ребята.
– Сейчас болельщики переживают, что не подписывают легионеров, есть у вас мнение на этот счет?
– Вопрос, конечно, не по адресу. Но от себя могу сказать, что паниковать не надо. Уверен, у руководства клуба все под контролем, – сказал Павлович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился мнением от текущего состава команды.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии