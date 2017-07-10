Александр Ермакович: «Давайте верить в то, что в нынешнем сезоне прошлогодней истории не повториться»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча второго квалификационного раунда против «Алашкерта».

- В каком настроении команда подходит к очередной квалификации Лиги чемпионов?

– Команда подходит к этому этапу сезона в хорошем настроении и боевом состоянии. У нас, не считая Дубры, нет травм. Верим, что в среду покажем, что мы можем сыграть на своем максимуме.

- Что за год сделано для того, чтобы в этом сезоне не повторилась история с «Дандолком»?

– Вы, конечно, начинаете с таких вопросов… Давайте верить в то, что в нынешнем сезоне такой истории не повториться. Будем верить, что в этом году все будет хорошо.

- Какие к этому есть предпосылки? Какие выводы сделаны?

– Нужно выходить на каждый матч и проводить качественную игру и в атаке, и в обороне. В футболе нет мелочей. Эти мелочи должны учитываться и выполняться, – сказал Ермакович.

Первый матч БАТЭ – «Алашкерт» состоится 12 июля в 20.30.