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Александр Ермакович: «Драгун готовится принять участие в матче с «Алашкертом»

11.07.2017 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что полузащитник Станислав Драгун может принять участие в матче против «Алашкерта».

- Драгун уже интегрировался в БАТЭ?

– Он, как и все ребята, готовится принять участие в матче с «Алашкертом». Вероятность этого довольно высока. Понятно, физически он находится не в оптимальном состоянии, потому что тренируется с нами не так давно. Но его опыт и класс говорит о том, что Драгун сможет интегрироваться в нашу игру и принести пользу команде.

- Родионов пропускает четыре матча из-за дисквалификации. Как решить проблему в линии атаки?

– Конечно, отсутствие Родионова – потеря для нас. Это капитан и лидер команды, который имеет большой опыт еврокубковых игр. Но в команду вернулся Сигневич. Так же у нас есть Туоминен и Рушевич. В среду будет играть кто-то из них. Приходите, и все увидите.

- Как изменился Сигневич за время, пока не играл в БАТЭ?

– Сигневич уходил в аренду, потому что хотел что-то поменять. Сейчас он вернулся с верой в то, что его здесь ждут и доверят ему больше игрового времени. Самое главное – предоставить ему игровую практику. У Сигневича огромное желание играть. Что касается его мастерства, то тяжело судить о нем по тренировкам. Конечно, была товарищеская игра с «Жальгирисом», но по ней сложно делать какие-то выводы.

- Состав команды, который сейчас в вашем распоряжении сильнее или слабее тех, которые вы выводили в группу ЛЧ?

– Давайте оценивать это по результату. Сейчас очень сложно что-то сказать. Если мы выйдем в группу, то будем говорить, что один из сильнейших составов. Если, не дай Бог, что-то пойдет не так, то будет другая риторика. Сейчас очень сложно что-то прогнозировать. В футболе очень важен результат. Если он есть, будем искать какие-то положительные моменты.

- В последнее время мало играют Пикк и Гвилия. Вы на них особо не рассчитываете?

– В ближайших матчах на Пикка не рассчитываю. Что касается Гвилии, то в нынешнем сезоне его преследуют травмы и болезни. Наверное, в ближайших играх он не выйдет.

- Какие позиции нужно усилить БАТЭ, чтобы еврокубковая кампания в этом году стала успешной?

– Давайте не будем бежать впереди паровоза. Сейчас наш соперник – чемпион Армении. У нас есть заявка на эти матчи. Можем дозаявить всего одного игрока на это противостоянии. Им будет Станислав Драгун. Будем смотреть, что будет дальше, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что полузащитник Станислав Драгун может принять участие в матче против «Алашкерта».

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