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Лига чемпионов. «Цмокi» узнали соперников по квалификационному этапу
11.07.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
11 июля в Доме Баскетбола в Швейцарии прошла церемония жеребьевки квалификационного этапа и регулярного чемпионата Лиги чемпионов сезона-2017/18.
В первом квалификационном раунде «Цмокi» сыграют с косовской «Приштиной». Во втором раунде «Цмокi» могут сыграть с «Будивельником».
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11 июля в Доме Баскетбола в Швейцарии прошла церемония жеребьевки квалификационного этапа и регулярного чемпионата Лиги чемпионов сезона-2017/18.
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