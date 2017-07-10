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Лига чемпионов. «Цмокi» узнали соперников по квалификационному этапу

11.07.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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11 июля в Доме Баскетбола в Швейцарии прошла церемония жеребьевки квалификационного этапа и регулярного чемпионата Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В первом квалификационном раунде «Цмокi» сыграют с косовской «Приштиной». Во втором раунде «Цмокi» могут сыграть с «Будивельником».

Лига чемпионов. «Цмокi» узнали соперников по квалификационному этапу

Лига чемпионов. «Цмокi» узнали соперников по квалификационному этапу

Лига чемпионов. «Цмокi» узнали соперников по квалификационному этапу

Лига чемпионов. «Цмокi» узнали соперников по квалификационному этапу

 
 
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11 июля в Доме Баскетбола в Швейцарии прошла церемония жеребьевки квалификационного этапа и регулярного чемпионата Лиги чемпионов сезона-2017/18.

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