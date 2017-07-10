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Нападающий дубля «Витебска» Шкурин тренируется с молодежным составом киевского «Динамо»

11.07.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал информацию о том, что нападающий дубля Илья Шкурин тренируется с молодежным составом киевского «Динамо».

- Появилась информация, что игрок дубля Илья Шкурин тренируется с молодежкой «Динамо-Киев». Как это стало возможным?

– Из «Динамо-Киев» позвонили тренерам «Витебска» и изъявили желание посмотреть на Шкурина в деле. Пригласили Илью на пару дней потренироваться. «Динамо-Киев» – это уровень высокий. Мы дали возможность. Не противились, во всяком случае.

- Собираетесь ли заиграть игрока за основную команду во втором круге, если он останется?

– За первый круг в чемпионате дублеров Илья забил 11 мячей. Для парня, который первый год играет на таком уровне, это хороший показатель. Он уже давно тренируется с основным составом. Мы планировали даже задействовать его в играх за Кубок, но он в это время уже уехал в Киев.

- Будет ли денежная компенсация, если «Динамо-Киев» решит подписать игрока?

– Безусловно.

- Предлагаете Шкурину остаться в «Витебске»?

– Да, ему предлагается продлить контракт. Мы не хотели бы задерживать ни одного футболиста, в том числе и молодого, если поступит действительно серьезное предложение. Оно поступило – пусть посмотрят. Но вообще мы на него очень рассчитываем в будущем, – сказал Ясинский в беседе с корреспондентом Сергеем Мельником.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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