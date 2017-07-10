Александр Алиев: «Мы с Милевским не раскрылись до конца. Это все наши гулянки и дискотеки»

Экс-игрок «Динамо» Александр Алиев рассказал о том, почему не раскрыл свой потенциал и о лучшем сезоне в своей карьере.

О том, почему не до конца раскрыл свой потенциал

– На данный момент ни я, ни Тема Милевский не раскрылись до конца. Это все наши гулянки и дискотеки. Нужно было в то время быть умнее.

Если говорить про других игроков молодежки, которая выступала на Евро-2006, например, про Андрея Пятова и Дмитрия Чигринского, то вы сами видите — ребята играют.

Очень жаль, что Димка перешел в «Барселону», но не закрепился. Просто так «Барса» ведь не покупает, тем более за такие деньги.

О периоде в «Днепре»

– Была возможность перейти в «Днепр», я этим воспользовался. Уходить из «Динамо» было неприятно. Но были и свои плюсы. Я поработал с Хуанде Рамосом, и это хороший опыт.

Проведя четыре месяца в «Днепре», я не увидел ни одной одинаковой тренировки — каждый день было что-то новое. Рамос постоянно смотрел матчи наших оппонентов. И перед игрой мы тренировались, подстраиваясь под стиль нашего соперника.

Шла недельная подготовка к поединку, мы смотрели, как противники играют, чтобы не было проблем в матче.

О лучшем сезоне в карьере

– На профессиональном уровне – сезон 2008/09. Мы стали чемпионами, на 15 очков опередили «Шахтер».

Единственное, что не вышло, — не сумели выйти в финал Кубка УЕФА. Было бы интереснее, если бы мы с горняками сыграли в финале, а в полуфинале — с кем-то другим.

Мы упустили свою возможность в Киеве, когда сыграли вничью, а должны были побеждать. Были ошибки и игроков, а может, где-то и главного тренера, – сказал Алиев.