МИНСК, 11 июл — Sputnik. Чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra выиграл четвертый этап ралли-рейда "Шелковый путь", свидетельствуют данные официального сайта гонки.

Экипаж Tatra преодолел дистанцию этапа за три часа, 45 минут и 50 секунд. В 21 секунде от победителя финишировал экипаж голландца Жерара де Роя на Iveco. Третьим завершил этап сокомандник де Роя, гонщик из Казахстана Артур Ардавичус.

Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" не смогли повторить успех третьего этапа, и главный герой минувшего дня, Сергей Вязович, за 35 километров до финиша вылетел с трассы и застрял в промоине, сообщила пресс-служба белорусской команды. В общей сложности ожидание помощи Алексея Вишневского и устранение неполадок заняло более 2,5 часов, в результате МАЗ Вязовича классифицировался 14-м.

Экипаж Александра Василевского четвертый этап завершил восьмым, Алексей Вишневский — 12-м.

Итоговый зачет грузовиков возглавляет Коломы, вторая строчка — у де Роя, на третью позицию вырвался Iveco Ардавичуса. МАЗ Василевского занимает восьмую позицию в генеральной классификации, Вязович опустился на 11-ю позицию, Вишневский — 13-й.