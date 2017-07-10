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Уимблдон. Пары. 1/4 финала. Мирный и Матковски выбыли

11.07.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Хенри Континен (Финляндия) / Джон Пирс (Австралия)  Райан Харрисон (США) / Майкл Венус (Новая Зеландия)
6:46:74:3
Дата проведения
11 июля, 14.52
Онлайн матча

 

Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия)  Кеннет Скупски (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания)
Дата проведения
12 июля, 11.00
Онлайн матча

 

Оливер Марах (Австрия) / Мате Павич (Хорватия)  Марцин Матковски (Польша) / Максим Мирный (Беларусь)
7:56:26:2
Дата проведения
11 июля, 14.42
Онлайн матча

 

Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) / Андрей Василевский (Беларусь)  Франко Шкугор (Хорватия) / Никола Мектич (Хорватия)
7:64:60:0
Дата проведения
11 июля, 14.59
Онлайн матча

 

 
 
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Уимблдон Лондон, Великобритания 3 – 16 июля 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 31 600 000 фунтов Открытые корты, трава Парный разряд Четвертьфинал .

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