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Бартошек прибыл в Брест на переговоры с руководством брестского «Динамо»

11.07.2017 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, польский специалист Мацей Бартошек прилетел в Брест на переговоры с руководством брестского «Динамо». Также специалист планирует посетить игру брестчан в Австрии против «Альтаха».

По информации Tribuna.com, нынешний главный тренер «Динамо» Владимир Журавель написал заявление об увольнении в связи с несогласием с трансферной политикой клуба.

Вместе с тем Журавель будет руководить командой в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха».

Ситуация с главным тренером брестского «Динамо» разрешится в ближайшее время.

«Альтах» – «Динамо» Брест. 27 игроков брестчан отправились в Австрию

 
Теги: Брест
 
 
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«Альтах» – «Динамо» Брест. 27 игроков брестчан отправились в Австрию
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