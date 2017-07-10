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Бартошек прибыл в Брест на переговоры с руководством брестского «Динамо»
11.07.2017 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, польский специалист Мацей Бартошек прилетел в Брест на переговоры с руководством брестского «Динамо». Также специалист планирует посетить игру брестчан в Австрии против «Альтаха».
По информации Tribuna.com, нынешний главный тренер «Динамо» Владимир Журавель написал заявление об увольнении в связи с несогласием с трансферной политикой клуба.
Вместе с тем Журавель будет руководить командой в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха».
Ситуация с главным тренером брестского «Динамо» разрешится в ближайшее время.
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Как стало известно Tribuna.com, польский специалист Мацей Бартошек прилетел в Брест на переговоры с руководством брестского «Динамо».
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