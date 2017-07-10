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Владимир Денисов перешел минское «Динамо»

11.07.2017 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта, рассчитанного на один год, с белорусским защитником Владимиром Денисовым.

С 2009 по 2013 год Денисов выступал в составе минчан, был ассистентом капитана, а также примерял капитанскую нашивку в нескольких матчах.

Всего на счету Денисова 148 матчей в составе «Динамо», в которых он забросил 10 шайб и 13 результативных передач.

Также Денисов выступал в «Торпедо», «Ак Барсе» и «Тракторе».

Подробная статистика 33-летнего защитника здесь.

Генменеджер «Трактора»: «Уход Денисова? Мы предлагали ему поменять гражданство, но он отказался»

 
 
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Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта, рассчитанного на один год, с белорусским защитником Владимиром Денисовым.

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