МОК определит столицы Олимпиад-2024 и -2028 в сентябре

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Международный олимпийский комитет определит хозяев Олимпийских игр 2024 и 2028 годов в сентябре, такое решение было принято во вторник на заседании МОК в швейцарской Лозанне.

При этом МОК осенью может выбрать только одного кандидата, на ОИ-2024, в том случае если один из этих двух городов, подавших заявки на проведение Олимпиады-2024, не согласится на проведение ОИ-2028, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

На заседании и было предложено Парижу и Лос-Анджелесу "поделить" между собой два мировых первенства. Результат будет оглашен на заседании в столице Перу, Лиме, 13 сентября.

Оба города уже ранее принимали Олимпиады: Париж — в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984-м. Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в Токио в 2020 году.