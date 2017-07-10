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МОК определит столицы Олимпиад-2024 и -2028 в сентябре

11.07.2017 19:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Международный олимпийский комитет определит хозяев Олимпийских игр 2024 и 2028 годов в сентябре, такое решение было принято во вторник на заседании МОК в швейцарской Лозанне.

При этом МОК осенью может выбрать только одного кандидата, на ОИ-2024, в том случае если один из этих двух городов, подавших заявки на проведение Олимпиады-2024, не согласится на проведение ОИ-2028, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

На заседании и было предложено Парижу и Лос-Анджелесу "поделить" между собой два мировых первенства. Результат будет оглашен на заседании в столице Перу, Лиме, 13 сентября.

Оба города уже ранее принимали Олимпиады: Париж — в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984-м. Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в Токио в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидатуры Парижа и Лос-Анджелеса одобрены, однако так как эти два города хотели принять ОИ-2024, МОК предложил им "разобрать" между собой оба мировых первенства.

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